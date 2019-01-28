中信里昂：料中美最終會就貿易達成協議

中信里昂環球股票策略師Christopher Wood表示，在基本預期下，中美兩國最終會達成協議，惟相信僅在貿易層面，當中涉及放寬關稅及中國向美方買入特定貨品等。



他續稱，環球金融市場主要風險仍是量化緊縮及美國聯儲局加息，但隨着股市受挫及美國信貸擴張，市場對聯儲局緊縮政策即將完結的預期升溫，又預期聯儲局今年最多只會加息1次。



至於內地市場方面，他估計不會推出大型刺激措施，而最大風險仍然是資本外流壓力，惟指內地「去槓桿化」已見頂，基本情景是A股已見底，建議「增持」內地股票市場。



港股走勢方面，他認為滬港通下，港股受上海股市場影響逐漸加大，建議投資者不應只集中睇恒生指數表現，亦要留意滬深300指數的走勢。



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