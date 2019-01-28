全球經貿戰︰WTO今或啟動美國違規調查

外媒報道，世界貿易組織(WTO)貿易爭端仲裁機構周一(28日)可能啟動美國對中國加徵關稅是否違反WTO規則的調查。這是中國第2次請求對此事進行調查，上個月第1次請求被美國否決；但由於規則禁止成員第2次阻止，調查因此有望於今日展開。



新一輪中美貿易談判計劃於1月30日開始，如果不能在3月1日之前達成協議，特朗普政府已經威脅將把針對2,000億美元中國商品的關稅從10%提高到25%。這一調查正值兩國談判的微妙時刻。



曾擔任過世貿上訴機構負責人的James Bacchus表示，這個案件特別重要，因為它涉及美國對中國發起貿易戰的核心國際法律問題；即美國是否可以不是首先尋求在世貿組織之內解決爭端而對中國實施貿易限制，以應對其所宣稱的中國違反WTO規則。



中國一直指美國加徵關稅違反最惠國待遇條款，美國則反駁這些關稅不在世貿管轄範圍之內。這一案件直指中美貿易摩擦核心，因為特朗普稱這些關稅是針對中國竊取智慧財產權行為的必要措施。



由於WTO爭端解決系統已積累眾多案件，中國根本難以指望調查很快得出結論。截至目前，針對當前美國政府的訴訟達23件，包括歐盟要求調查美國針對進口鋁和鋼材加徵關稅。



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