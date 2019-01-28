【即市分析】長汽有機會見頂回落

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：長城汽車(02333)上周五公布去年全年業績，收入按年跌2.6%，純利按年升6.5%，整體表現未算理想，今日(周一)隨即受壓，即市報5.48元，跌1.08%。



展望後向，大行對其評價趨向兩極。美銀美林表示，長汽去年銷售及核心盈利表現遜預期，且認為其折扣活動或降低毛利率及盈利能力，估計新推出的「Ora」品牌貢獻有限，予其「跑輸大市」評級，目標價3.4元；瑞銀則認為，長汽去年第4季盈利按季有顯著提升，且將2019年度的銷量目標訂為120萬輛，盈利可見度提升，予以「買入」評級，目標價由5.9元升至6.4元。



從基本面出發，內地早前表示年內將制定汽車及家電消費促進措施，前景似乎不俗。但事實上，內地汽車市場經過多年高速增長後，已幾近飽和，中國汽車工業協早前就估計，今年的汽車市場將停止增長。再講，內地股市樓市皆現回調，加之經濟表現失速，將進一步打擊汽車等奢侈品消費意慾。年內需求面料難大幅提振，且競爭加劇下，或出現行業整合潮、減價潮等，車企前景難言樂觀，料後市彈力有限。



走勢上，該股自去年7月起持續於4元至5.6元區間反覆上落，現價已升近區間頂部，其14日RSI上周五進入超買區後，今日與股價齊齊掉頭向下，後市或完成反彈回落。除非短線以大成交上破5.6元，否則一旦失守10天線5.25元，宜先行食胡。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

