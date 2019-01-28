滙豐及恒生銀行啟用開放API平台

滙豐銀行宣布，該行的開放應用程式介面(Open API)平台已經啟用，供第三方服務供應商透過平台，獲取該行的銀行產品發服務資訊。



所謂開放API，可方便第三方服務供應商，以及程式開發者更快捷及直接取得銀行的產品和服務資料。使用者登記建立戶口後，便可取得API資訊，便於消費者網上比較產品價格及直接購買。



恒生銀行(00011)開放API平台今天(28日)亦投入運作，該開放API平台12組API資料包括存款戶口、外匯、貸款和信用卡產品，以及分行、自動櫃員機和保險箱的服務及位置。



銀通Jetco早前創立API互換平台APIX，目前已有13間銀行及多個第三方機構參與，但滙豐、恒生(00011)、中銀香港(02388)及渣打等四大港銀，一律未有接入銀通API平台。

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