樓價UPDATES：珀麗灣交投量飆升

樓價買賣回勇，馬灣珀麗灣1月已錄17宗成交，已較上月全月多出約4.7倍，並創5個月最多，剛有兩房減價50萬港元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌太古城怡山閣中層F室，實用面積685方呎，三房間隔，原叫價1,200萬元，減價90萬元，以1,110萬元易手，實用呎價16,204元。



●大坑龍華花園1座中層F室，實用面積694方呎，三房套間隔，原每月叫租3.9萬元，最後加至3.98萬元租出，實用呎租57.3元。



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九龍區



●牛頭角淘大花園E座低層6室，實用面積390方呎，兩房間隔，去年6月以660萬元放售，累減至555萬元成交，減幅約16%，實用呎價14,231元。



●茶果嶺麗港城32座中層疑似事故同層戶，實用面積522方呎，兩房間隔，減價28萬元，以660萬元成交，實用呎價12,644元。



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新界區



●荃灣翠豐臺5座極高層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，以630萬元易手，實用呎價13,846元。



●天水圍嘉湖山莊美湖居6座高層C室，實用面積544方呎，三房間隔，成交價565萬元，實用呎價10,386元。



●荃灣麗城花園3期中高層H室，實用面積644方呎，三房套房間隔，去年10月叫價828萬元，累減90萬元，以738萬元沽出，實用呎價11,460元。



●屯門瓏門7座高層D室，實用面積663方呎，三房套房間隔，放盤半年減價100萬元，以1,000萬元沽出，實用呎價15,083元。



●東涌昇薈10座高層D室，實用面積434方呎，一房間隔，獲外區用家以608萬元承接，實用呎價14,009元。



●元朗尚悅2座中層J室，實用面積411方呎，兩房間隔，開價550萬元，獲4組買家同時爭購，最終以530萬元易手，實用呎價12,895元。



●馬灣珀麗灣8座低層B室，實用面積583方呎，兩房間隔，最初叫價720萬元，減至670萬元售出，實用呎價11,492元。



●沙田河畔花園C座高層7室，實用面積242方呎，兩房間隔，以448萬元易手，實用呎價18,512元。



●元朗世宙5座低層F室，實用面積645方呎，三房套房間隔，減價至838萬元成交，實用呎價12,992元。原業主持貨3年鬆綁轉售，帳面獲利約108.1萬元。



●大埔康樂園18街單號屋，實用面積1,214方呎，減價約200萬元，以2,180萬元售出，實用呎價17,957元。



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