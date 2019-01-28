市場料內房今年銷售增長10%至20%

彭博行業研究亞太區房地產行業高級分析師黃智亮指，去年內房銷售增長放緩下，大部分龍頭仍能超標；相信房企全年目標或訂在10%至20%間，較去年約25%謹慎。



據彭博數據，內房商2019至2030年再融資需求目前總共達5,024億美元，當中今年內有約837.3億美元債務到期，並至2021年達到峰值1,413.15億美元。



他指出，今年為止，內房發行境外債，息率明顯較去年第4季相宜，但離岸市場資金成本仍在攀升，預期將對開發商的利潤空間造成壓力。



土地市場方面，他預期一、二線城市土地溢利空間已收窄至去年底約5%至6%，而成交放緩或會令當局考慮在第2季調整樓市政策，預期債市及調控政策等改動細節會在3月更明朗化。



香港樓市方面，他預期，由於新盤優惠較吸引，或導致今年二手樓價錄得高單位數跌幅，但未見放寬按揭成數的可能性。去年8月起樓價調整，實際只回落至去年初水平，因此未覺得辣招有放鬆空間。



彭博經濟首席亞洲經濟學家舒暢表示，全球經濟增長下行，情況不如去年樂觀，今年市場仍受貿易戰所影響，假設美國對所有進口自中國的貨品徵收25%關稅，將令中國今年GDP增速減慢約1.5%。



對於即將舉行的中美貿易談判，她認為不確定性非常大，預期談判期限或會再延長；達成共識機率為50%至60%，但相信雙方在重要議題上目標一致，例如透過手段縮窄雙方貿易逆差。

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