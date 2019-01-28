內地iPhone XR又傳降價　最平4499元人仔

內地又傳蘋果公司產品降價！內媒報道，1月28日至2月2日春節期間，綠森數碼官方旗艦店在天貓平台啟動iPhone XR每天10點限量4,499元人民幣(下同)搶購，售價平均較其他平台再低約500元，下試歷史低位。



早前，多家內地電商平台包括京東、蘇寧易購及天貓部分賣家，被指相繼調低部分iPhone價格。



最強蘋果分析師、天風國際證券分析師郭明錤在新一份報告中亦睇淡iPhone銷情，更預計2019年第2季iPhone出貨量按年大跌14%，但已較第1季料跌29%有所收窄。另維持今年出貨量在1.88億至1.92億部的預測。



Apple上周五(1月25日)收報157.76美元，升3.31%。

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