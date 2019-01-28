歐股跌幅擴大　阿爾斯通挫3%

歐股三大指數跌幅稍為擴大，英國富時100指數報6,784點，跌0.36%；法國CAC 40指數報4,898點，跌0.56%；德國DAX指數報11,232點，跌0.44%。



法國阿爾斯通確認，已就與德國西門子鐵路部門合併的方案向歐洲反壟斷機構提出補救措施。阿爾斯通及西門子分別跌3.33%及0.65%



德國能源巨企RWE表示，德國政府提出自2022年逐步淘汰燃煤發電，及至2038年全面退出，對公司的能源部門產生重大影響，並稱2038年結束日期是太早。RWE股價偏軟0.66%。



英國超市Tesco傳出裁員千人並以機器替代人手，股價跌0.62%。



【16:04】歐股三大指數低開

歐股低開，英國富時100指數低開0.2%；法國CAC 40指數低開0.5%；德國DAX指數低開0.4%。



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