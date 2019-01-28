【市後重點睇】美匯靠穩　道期偏軟

美匯指數續企95.7水平，圓匯企109.3，歐元及鎊匯亦變動不大，兌美元分別企1.141及1.318水平。港匯企7.845。離岸及在岸人民幣分別高企6.74及6.73。金價報1,302美元，布油回至60.8美元，紐油報52.9美元。道指期貨跌近百點。



●市後關注點

-17:00 歐元區12月M3貨幣供應

-21:30 美國12月芝加哥聯儲全國活動指數

-22:00 歐洲央行行長德拉吉在歐洲議會講話

-22:30 英倫銀行行長卡尼等主持央行未來論壇閉幕式

-23:30 美國1月達拉斯聯儲商業活動指數



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●亞洲股市：日股收挫124點，日立跌1%。http://bit.ly/2DCEjkJ



●歐股三大指數低開。http://bit.ly/2MzOOrK



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●【即市分析】

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