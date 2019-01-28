12月香港整體出口按年跌5.8%　差於預期

政府統計處公布，2018年12月份香港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，期內出口貨值共為3,399.38億元，按年跌5.8%；進口貨值為3,911.87億元，按年跌7%，分別遜預期的下跌1.7%及下跌2.2%。12月份香港錄得有形貿易逆差512.49億元。



12月，輸往亞洲的整體出口貨值下跌7.8%。其中，印度跌35.9%、越南跌15.7%、中國大陸跌8.7%、南韓跌4.5%和日本跌3.6%。至於輸往新加坡和泰國的貨值則分別上升29.9%和9.9%。



期內，輸往德國的出口貨值跌10.9%、英國跌3.6%、美國跌0.7%。



經季節性調整數字顯示，去年第4季整體出口貨值按年錄3.2%跌幅，商品進口跌5.1%。



全年計，2018年商品整體出口貨值按年升7.3%，進口貨值上升8.4%。2018年錄得有形貿易逆差5,633億元。



政府發言人表示，隨着環球經濟增長放慢和美國與內地貿易摩擦對多個亞洲經濟體出口的影響加劇，商品出口貨值於2018年12月的按年跌幅擴大。不過，由於環球經濟增長減慢，加上美國與內地貿易關係的不確定性，商品貿易的短期前景充滿挑戰。政府會繼續密切留意有關情況。



政府發言人表示，由於環球經濟增長減慢，加上美國與內地貿易關係的不確定性，香港商品貿易的短期前景充滿挑戰。



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