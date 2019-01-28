【fb直播】恒指跌唔落市底強？陳偉聰話你知！

恒指27,800點前受阻回落，不過大市氣氛好，尾市托番上嚟，現水平千祈咪亂沽？



中石化(00386)去年賺多22%，不過第4季盈利大幅倒退；旗下聯合石化「炒燶油」蝕46億元人民幣，何解股價有得升？



環保能源股有勢！國家能源局話要將非化石能源佔能源消費比重逐步提升，積極推進風電、光伏發電等發展，依家追入未算遲？



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