【今日破位表】股仔再現集體破底潮

中美高層間的貿易談判將於本周舉行，勢成市場焦點，恒指今日(周一)高開126點後，升幅一度擴至221點報27,790點，創近4個月高位後反覆回順，日內曾倒跌106點，終收報27,576點，微升7點，成交額939億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有15隻，股價創52周新低的股份有46隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



公用股今日普遍回吐，惟同屬穩陣收息之選的領展房產基金(00823)仍然強勢。該股今日裂口高口0.9%，升幅於收市擴大至1.5%，報84.4元，日內創下84.9元的上市新高。惟技術上，該股14日報72已進入超買區，現水平追買慎防回吐。



近月間中見股仔集體大跌兼破底，今日再度上演。前進控股集團(01499)及隆基泰和智慧能源(01281)齊齊跌逾2成；另有多隻股仔跌幅逾1成，包括長城環亞控股(00583)、翼辰實業(01596)、中國上城(02330)、華建控股(00479)、榮豐集團亞洲(08526)等。

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