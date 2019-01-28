美企業績高峰期殺到！Caterpillar今晚打頭陣

本周除了一眾經濟數據外，美國企業業績期亦進入高峰，為全球股市增添波動，投資者不妨留意一下。以下為較矚目的企業：



【1月28日星期一】

Caterpillar



【1月29日星期二】

蘋果公司、Verizon、3M



【1月30日星期三】

微軟(Microsoft)、Facebook、AT&T、波音(Boeing)、麥當努(McDonald's)



【1月31日星期四】

亞馬遜(Amazon)



【2月1日星期五】

埃克森美孚(Exxon Mobil)、雪佛龍(Chevron)

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