美企業績高峰期殺到！Caterpillar今晚打頭陣
2019年01月28日 16:50
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(美聯社圖片)
本周除了一眾經濟數據外，美國企業業績期亦進入高峰，為全球股市增添波動，投資者不妨留意一下。以下為較矚目的企業：
【1月28日星期一】
Caterpillar
【1月29日星期二】
蘋果公司、Verizon、3M
【1月30日星期三】
微軟(Microsoft)、Facebook、AT&T、波音(Boeing)、麥當努(McDonald's)
【1月31日星期四】
亞馬遜(Amazon)
【2月1日星期五】
埃克森美孚(Exxon Mobil)、雪佛龍(Chevron)
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