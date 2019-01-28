神準分析師估中去年底股市大跌　現時再料大調整快到

外國傳媒報道，美國股市或正面臨下一輪調整。早於去年6月警告商品市場預示全球經濟會放緩的經濟周期研究所(Economic Cycle Research Institute)主管Lakshman Achuthan最新表示，儘管環球股市在2019年開局強功，但相信仍處於「危險區域」，因為有證據顯示，經濟增長依然減速。



他說：「全球繼續處於經濟放緩周期，只要經濟仍然放緩，股市的調整風險依然存在，它不會離去。根據往績，一旦經濟處於放緩期，股市隨時下跌10至20%的風險就會增加。」



事實上，他在去年7月警告，由於看到美國消費者開支及收入增長放緩，故警告美股距離大幅調整10至20%不遠，結果由10月初至12月，股市就累挫近兩成。他現時再次警告，另一輪調整10至20%將很快到來。



他持的理據是來自商品交易所買賣基金(ETF)與非ETF的走勢(本文附圖)。當中尤以非ETF更值得關注，主因是它包括着敏感的工業材料，例如橡膠，這通常是生產線上的「第一件」產品，其價格變動是經濟活動「晴雨表」。



他解釋，一般來說，兩種ETF走勢應該一致，惟近期出現罕見的背馳，這並不尋常，反映屬於商品ETF的油價及銅價因供應短缺而上揚，容易令市場覺得經濟強勁，尤其是「銅價」一向有反映經濟前景的能力，因中國採用率最高，價格愈高反映中國經濟強，從而利好環球。不過，若同時觀察非商品ETF，就知道可能是「假象」。

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