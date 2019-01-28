中銀：續對外開放平台　提供即時更新資料

各大銀行陸續按金管局要求，開放應用程式介面(Open API)，中國銀行(香港)(02388)個人金融產品部副總經理何偉文稱，該行已開放共53個API予第三方服務機構，接入提供即時更新資料，包括存款利率、分行網絡、按揭計算機等公開資料，暫已有十多家機構有意接入。



銀行開放API即為將部分銀行產品及服務資料數據製作一個「接口」，以便其他第三方機構接入，並可於自身的網上平台或手機程式上即時顯示資料，以便市民於其他非銀行平台上瀏覽相關資料。



過往銀行存款或貸款利率不時為個別客戶，提供所謂「暗價」的較優惠利率，但何偉文稱，API只會顯示公開「牌價」，強調銀行不會輕易因開放API，而改變故有的商業營運模式。



展望未來發展，他指，現階段只開放與產品及服務資料相關的API，暫有不同行業的第三方機構已有意接入，包括網上格價平台。下階段將會開放申請銀行服務API，即市民可經第三方平台，如格價網站直接申請信用卡或貸款等，料可按金管局指引於今年內推出。



他強調，上述服務意味市民將提交敏感個人資料予第三方機構，故該行選擇合作夥伴時相當謹慎，如着重其財務狀況、長期策略及後台電腦配置等。



銀通早前設立API平台APIX，予銀行及不同行業參加，以便日後可以互換資料及增合作機會，惟中銀香港及其餘三家大型銀行均沒有加入。何偉文解釋，該行決定獨立研發開放API，將有更大靈活性，有助業界提供金融科技經驗。

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