中銀：「轉數快」年輕人為主　大額交易趨活躍

由金管局推出的跨銀行轉帳平台「轉數快」至今已錄逾百萬個登記，中國銀行(香港)(02388)個人金融產品部副總經理何偉文透露，截至去年12月，經該行轉數快渠道的交易有兩成為100元以下，1萬元以下佔逾8成。



他指出，市民除經轉數快完成「小額高頻」交易外，該行亦見10萬至50萬元的轉帳交易轉趨活躍，反映市民開始願意使用手機或電子平台，進行個人理財活動。



年輕人仍然較易接受新科技，經該行使用轉數快的客戶平均年齡為37歲，當中1/3人的教育程式為大學以上。



中銀香港早前亦推跨境支付錢包BOC Pay，供該行信用卡或個人客戶於本地或內地消費，而且可經轉數快收款或轉帳，惟應用場景未如其他龍頭手機支付商。



他坦言，BOC Pay仍屬初期運作，接入商戶數目較少，但隨着銀行陸續開放應用程式介面(Open API)，該電子錢包將可接入不同的網購平台，提供網上支付服務。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/