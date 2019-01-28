【北水追蹤】騰訊工行有沽壓　買鐵塔中石化

港股今日(周一)一度升逾200點，惟升近27,800點遇阻，之後一度倒跌106點，收報27,576點，升7點，大市成交939億元。港股通成交額約94億元，較上個交易日減少約26億元，佔主板成交額10%；南下資金淨流入1.9億元人民幣。



騰訊控股(00700)今日股價見349元後反覆回落，收報341.6元，跌0.64%，其港股通錄得淨流出金額1.79億元，為全日淨流出金額最多的個股。此外，工商銀行(01398)港股通亦錄得淨流出1.68億元，其股價偏軟，收報5.95元，跌0.34%。



此外，融創中國(01918)及華潤啤酒(00291)港股通分別錄得淨流出1億及1.08億元。金風科技(02208)及石藥集團(01093)港股通亦分別錄得淨流出2,844萬及2,807萬元。



中國鐵塔(00788)及中國石化(00386)港股通分別錄得淨流入1.03億元及9,649萬元，前者為全日淨流入金額最多的個股。新華保險(01336)、南方航空(01055)及吉利汽車(00175)港股通分別錄得淨流入4,232萬、3,761萬及3,723萬元。

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