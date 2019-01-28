厲害了！中證監「易」帥　中港「易」字頭股炒上

中國證監會「易帥」，由工行董事長易會滿出任主席，A股周一(1月28日)有炒作當然很平常，但勁升的不只是熱門成分股或證券股等當炒股份，而是「易」字頭股！當中有乜概念？真係唔知，只怪前任劉士余上任時，市場上冇乜「劉」字頭股...



舉例來說，周一A股上市的易尚展示升4.5%、易事特漲2%、易華錄升1.2%、易世達升0.4%、易明醫藥揚1.6%、易德龍升1.6%、易見股份漲1.8%。



更邪的是...港股「易」字頭亦炒上，例如易居企業控股(02048)升3.43%、易大宗(01733)漲3.9%、易易壹金融(00221)升1.49%、易生活控股(00223)飆10%。



其實，類似炒作也曾在美國前總統奧巴馬當選時出現過，當時相似名稱的企業澳柯瑪也一度炒起。值得留意的是，澳柯瑪是在中國上海上市，與美股絕無關係！

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