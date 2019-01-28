聯交所股權變動資料顯示，中信証券(06030)於1月22日獲花旗集團增持378萬股，最新持股數目約2.52億股。



中國中車(01766)於1月22日獲摩根大通增持1,311萬股，最新持股數目約3.11億股。



濰柴動力(02338)於1月22日獲摩根大通增持860萬股，最新持股數目約1.02億股。



華能新能源(00958)於1月23日獲摩根大通增持382萬股，最新持股數目約5.56億股。



楓葉教育(01317)於1月24日獲任書良增持100萬股，最新持股數目約15.08億股。



中國物流資產(01589)於1月22日獲Yupei International Investment Management Co., Ltd增持2,888萬股，最新持股數目約9.16億股。



北京首都機場(00694)於1月24日獲Hermes Investment Management Ltd增持90萬股，最新持股數目9,480萬股。



意馬國際(00585)於1月23日獲威華達控股(00622)增持15萬股，最新持股數目3,473萬股。



新威國際(00058)於1月25日獲謝桂琳增持134萬股，最新持股數目約1.31億股。



松齡護老集團(01989)於1月23日獲曹詠妍增持29萬股，最新持股數目約6.05億股。



集一家居(01495)於1月25日獲Xinling Ltd增持304萬股，最新持股數目約3.61億股。



億都(國際控股)(00259)於1月25日獲李國偉增持17萬股，最新持股數目約6.58億股。



勒泰商業地產(00112)於1月24日獲張妍增持71萬股，最新持股數目501萬股。



香港華人有限公司(00655)於1月24日獲李棕增持10萬股，最新持股數目約14.31億股。



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金蝶國際(00268)於1月23日被貝萊德減持52萬股，最新持股數目約1.64億股。



華電國際電力股份(01071)於1月23日被貝萊德減持128萬股，最新持股數目約1.02億股。



浙江滬杭甬(00576)於1月22日被摩根大通減持552萬股，最新持股數目約1.28億股。



睿見教育(06068)於1月22日被摩根大通減持1,507萬股，最新持股數目約1.01億股。



萬科企業(02202)於1月23日被摩根大通減持91萬股，最新持股數目約1.44億股。



敏華控股(01999)於1月25日被東方證券股份有限公司(DFZQ)減持194萬股，最新持股數目約2.66億股。



共享集團(03344)於1月23日被Gold Train Investments Ltd減持7,401萬股，最新持股數目約33.39億股。



城建設計(01599)於1月24日被Amundi Luxembourg S.A.減持69萬股，最新持股數目7,359萬股。



奧星生命科技(06118)於1月23日被True Worth Global Ltd減持22萬股，最新持股數目3,727萬股。



深圳國際(00152)於1月23日被陳思廷減持134萬股，最新持股數目約2.32億股。



李氏大藥廠(00950)於1月23日、24日及25日被李燁妮合共減持13萬股，最新持股數目約1.21億股。



深圳控股(00604)於1月23日及24日被劉崇合共減持36萬股，最新持股數目560萬股。

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