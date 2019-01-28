過氣「賺錢之神」話有新計劃　諗住咁樣...

豬年就到，唔止小記，連「賺錢之神」普爾遜亦重新規劃未來，考慮將旗下對沖基金轉為家族投資，簡單講即係索性只為自己賺錢，佢點解係呢個時候忽然有呢個想法？



就咁嘅，10年前普爾遜因沽空次按大賺而聲名大噪，之但係「賺錢之神」家陣早已跌番落凡間，近年投資表現認真麻麻，連最賺錢對沖基金經理10大都打唔入。



睇見咁，好多外來投資者已抽身，所以佢基金所管理資產，現時有近75%至80%都係來自佢本人。監管機構文件顯示，佢基金管理資產約87億美元(約678.6億港元)，遠少過2011年頂峰時嘅約360億美元(約2,808億港元)。



所以普爾遜最近公開話，考慮將其基金公司轉為家族投資公司，會於未來一或兩年作出決定。佢又舉埋國際炒家索羅斯同殿堂級對沖基金經理德魯肯米勒做例，話佢兩位之前亦一樣決定專注管理個人財富，而索羅斯2011年決定退還外來資本及轉型為家族投資公司時，索羅斯個人嘅財富佔基金資產90%。



事實上，過去一年亦有幾位知名基金經理決定收山，當中包括Omega Advisors創辦人Leon Cooperman。Cooperman當時仲話，市場已被量化交易干擾，好似佢自己呢種傳統嘅選股投資者今時都好難玩咁話。

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