理財Campus：中港日網遊股　依家最啱玩？

為免青少年沉迷打機，內地去年3月份起加強管制網絡遊戲，網遊股反覆下跌，連帶股王騰訊控股(00700)亦曾被大行一沉百踩。直至上月內地重啟遊戲審批，網遊股重新起動。除了股王外，相關A股以至日股重現聲勢，期內升幅甚至遠勝騰訊，看好網遊發展的股民，是時候向四方搜尋啱玩及好炒的網遊股。



廣電總局重啟遊戲審批後，去年12月29日首次公布第一批遊戲版號，主打網遊業務的股份升勢更驚人，當中IGG(00799)及日股Nexon(JP：3659)更累升超過17%，高於騰訊約10%升幅。



●IGG績佳 博雅股價升16%

資深投資銀行家暨中國人民大學講座教授溫天納看好IGG。IGG主要從事網絡遊戲開發及經營，其截至2018年6月30日止6個月，收入為3.88億美元，按年升42%；錄得純利9,861萬美元，按年升28.5%。該增幅主要由於遊戲《王國紀元》(Lords Mobile)的收入增長。

除了IGG外，以《博雅德州撲克》遊戲為名的博雅互動(00434)，由上月底至今股價亦累升逾15%，跟其他網遊股一樣，亦有起死回生之勢，但周一(1月28日)股價收報1.39元，相對高峰時的3.6元，依然有頗大跌幅。



●香港包攬整個產業鏈 騰訊值博

上周四廣電總局下發第四批遊戲，騰訊遊戲《折扇》及《榫接卯和》獲批版號。溫天納指，此代表中國並非要打壓騰訊，但審批重啟並不意味監管放鬆，幸騰訊早於監管趨嚴後，已加強執行遊戲管制。



相對其他網遊股，騰訊的網遊收入僅佔一部分，以去年第三季業績為例，佔整體收入約32%，但由於亦達到258.13億元人民幣，故網遊收入主導市場對股王的看法。



香港電子競技創辦人及行政總裁鍾培生看好騰訊，指其是中國最大的即時通訊及遊戲開發公司，包攬整個網遊產業鏈業務，包括自行開發、發行，以及宣傳渠道等。就算自家遊戲未受歡迎，也可靠發行其他開發商遊戲賺取豐厚收益。不過，溫天納提醒，雖然騰訊業務多元化，但它始終需要手遊業務支撐其高市盈率，帶動股價向上。



●三七互娛及掌趣曾漲逾5%

除了港股外，內地A股亦值得留意。第二批遊戲版號名單於1月9日公布，名單包括內地遊戲品牌三七互娛(002555.SZ)旗下的兩款遊戲《星耀傳奇》及《神魔血脈》，以及北京掌趣科技(300315.SZ)旗下的《冷械島》。翌日，掌趣科技股價一度上漲5.28%，創下近兩個月來最大升幅，而三七互娛亦一度上漲5.19%。



掌趣科技主營移動終端遊戲、互聯網頁面遊戲及其周邊產品的產品開發，以及代理發行及營運。其2018年首三季營收15.82億元人民幣，同比增長23.69%，惟股價近月相對遜色。



惟即使獲審批，股價仍有下跌風險。例如，第三批名單在1月22日公布，當中包括三七互娛的《大唐文明》亦獲版號，惟該股股價見光死，更挫2.53%。



●Nexon毛利飆 股王或收購

日股Nexon屬韓國遊戲企業龍頭，據報近日騰訊、私募基金高瓴資本及KKR，正考慮收購Nexon的股權。



而Nexon的主要股東是NXC Corp，持股28.32%，後者由南韓億萬富豪金正洙持有，市傳金正洙有意減持Nexon。因應騰訊有意收購Nexon的消息，該股上周四一度急升逾7%。

該企盈利連年上漲，2017年達667億日圓，去年首三季達1,102億日圓，毛利率由28.4%漲至42.3%，難怪吸引資金。Nexon總部位於首爾，遊戲作品多，包括《LawBreakers》、《新楓之谷》等。



●遊戲需求大 華年內須批5000個

內地去年以未成年人健康為由，要求遊戲公司管制未成年玩家的遊戲上線時間、採用實名制等，並暫停審批網遊。



廣電總局重啟審批遊戲版號，官網一共公布四批遊戲版號名單，首三批審批時間分別為去年12月19日、12月29日及今年1月7日，分別發放80、84及93個版號。第四批為上周四(1月24日)公布，但1月13日已開始審批，共批出95個版號。



溫天納指，小型網遊先放行，意味中國想業內百花齊放。初期首三批國產網絡遊戲主要由中小企開發，屬扶持中小企的國策之一。



總觀審批速度，他指，遊戲具時間性，有必要加快速度，讓逾7,000個待審遊戲盡快推出。雖過去4次批出遊戲數量，每次均有增長，但仍未滿足需求。若按照目前速度，全年只批出少於4,000個，但今年須發放5,000個網遊牌照，才能滿足需求。

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