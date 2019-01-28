全球經貿戰：Apple供應商擬加速遷出中國

外國傳媒報道，由於中美貿易局勢緊張，恐令蘋果公司(Apple Inc.)主要組裝廠商位於中國的長期生產基地成本飆升，這些企業正進一步將生產地點轉向印度和東南亞國家。



鴻海在上周末表示，將在印度和越南投資超過2億美元。相比之下，規模較小的和碩聯合科技表示，美國對中國進口產品加徵關稅，衝擊了部分網絡設備，公司已將部分生產轉移至印尼，目前也在越南和印度探索生產基地。



雖然兩者均未明確表示，將會轉移蘋果公司產品的生產地點，但上述消息凸顯了台灣企業正重新思考，是否繼續依賴內地。從鴻海、和碩等iPhone組裝商，以及手提電腦生產商仁寶電腦，都準備對1980年代以來固有的生產安排，進行根本性調整。



和碩表示，1月已開始從印尼巴淡島交貨，美國是否決定從3月1日開始實施新的關稅政策，將決定公司以多快速度，推進多元化生產。

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