銀保監：鼓勵保險資金增持上市公司股票

中國銀保監會新聞發言人肖遠企表示，為更好發揮保險公司機構投資者作用，維護上市公司和資本市場穩定健康發展，該會鼓勵保險公司使用長久期帳戶資金，增持優質上市公司股票和債券，拓寬專項產品投資範圍，加大專項產品落地力度。



肖氏指出，該會支持保險公司開展價值投資、長期投資，研究推進保險公司長期持有股票的資產負債管理監管評價機制。對於保險資金一般股票和重大股票投資等，依法合規加快有關備案、核准工作。



他續稱，在已出台保險資產管理公司專項產品政策的基礎上，適當拓寬專項產品投資範圍，在依法合規和風險可控的前提下，允許專項產品通過券商資產管理計劃和信托計劃，化解股票質押流動性風險，更好地發揮相關機構的專業與項目資源優勢，加快專項產品落地進程，吸引更多保險資金以多種方式參與資本市場投資。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth