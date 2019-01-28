別只關注中美英！這大國經濟突響異常警號

外國傳媒報道，正當全球目光投放在中美貿易談判、英國脫歐、美國政府局部關門之際，歐盟第2大經濟體(不計英國)法國上周公布了一項令人驚嚇的奇差數據，使經濟師大感困惑，恐成為引爆全球經濟災難的「火藥引」。



研究機構Pantheon歐元區首席經濟學家Claus Vistesen指出，該驚嚇數據是法國1月服務業採購經理指數(PMI)表現，竟然較法國經濟統計局(INSEE)的服務業信心調查結果大幅背馳。(本文附圖)



雖然上述兩項數據都不是十分重要的經濟指標，但如此嚴重的偏離及「插水」確實惹起關注，這情況在之前從未發生。



該國上周公布，雖然1月製造業PMI初值51.2，高於預期50及去年12月的49.7，但同月服務業PMI初值47.5，大幅低於預期50.5及去年12月的49，令1月綜合PMI初值僅47.9，創2014年以來新低，並差過預期51及去年12月的48.7。有經濟學家指出，如果未來企業活動維持在1月水平，恐預示今年第1季該國經濟可能按季萎縮0.1%。

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