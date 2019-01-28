部署避「貨幣操縱國」指控　人民幣假後料再漲2%

臨近農曆新年，人民幣匯價升勢愈見凌厲，周一盤中曾飆逾400點子，創逾半年新高。分析認為，市場對本周中美貿易談判樂觀情緒升溫，加上中方擬率先為美國4月公布的匯率操縱報告部署，有意「指導」人民幣上揚，不排除農曆假期後人民幣再漲2%。



人民幣兌每美元中間價周一高開469點子，報6.7472，創去年7月以來高位，帶動在岸人民幣(CNY)甫開市即上試6.72關口，收市升251點子至6.7389；離岸人民幣於亞洲時段收報6.7509，較上一交易日升233點子。



星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享解釋，今年初起市場已對中美貿易談判結果趨向樂觀，加上美國財政部將於4月份發布半年度匯率報告，中國為避免被列入「貨幣操縱國」名單，或會提早作「窗口指導」推高人民幣匯價。



由於農曆新年前，市場對人民幣的結匯需求大於購匯，即是普遍仍要買美元、沽人民幣，他預計長假前人民幣難再現急速上揚的走勢，若中美間的貿易談判順利，假期後人民幣可望再升值2%。以CNY周一收市價計算，即上望6.6水平。



事實上，人民幣自去年11月中旬起步入升軌，CNY於今年至今累計升值達1.88%。近日一年期離岸人民幣遠期合約價格跌至不足100點子，反映市場對人民幣貶值的緊張情緒顯著紓緩。



彭博社引述招商銀行(03968)金融市場分析師李劉陽指，人民幣仍然處於升值區間，今輪升勢有機會突破6.7關口，惟預期隨後會回吐升幅。有交易員稱，周一曾湧現美元止蝕盤，進一步推高人民幣匯價，但當人民幣升至6.725水平時，亦不乏美元買盤，人民幣升幅隨之收窄。



本周中美官員或會就人民幣匯價進行討論，然而，荷蘭國際集團（ING）銀行大中華經濟師彭藹嬈持審慎態度，認為中美距離達成貿易協議的道路仍然漫長，近期的樂觀因素只能短暫支撐人民幣匯價，並指出人民幣年初趨升，意味為年內的上落波幅提供更大空間，預計今年內仍有機會跌穿七算。

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