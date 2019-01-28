樓價UPDATES：過年前交投增！買家睇樓1次即入市

不少準買家為趕於農曆新年前入市，帶動近期交投升溫，東涌映灣園有買家睇樓後即日決定入市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●柴灣杏花邨6座高層8室，實用面積約475方呎，為兩房間隔，方形廳及望山景，以約760萬元成交，實用呎價約16,000元。據了解，買家為同區人士，鍾情屋苑環境配套，因此入市作自住。



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九龍區



●將軍澳區內交投氣氛暢旺，鐵路上蓋屋苑放盤不乏捧場客。該區蔚藍灣畔1座高層A室兩房戶，實用面積488方呎，外望開揚遠景。單位於本月初放盤，原開價750萬元，減價10萬元，以740萬元易手，實用呎價15,163元。原業主持貨近14年，帳面獲利486萬元。



●奧運站海桃灣2座中層A室，實用面積773方呎，以三房包括套房間隔，座向南面望馬路景，獲買家以1,930萬元購入，實用呎價24,968元。上址為原業主於2010年6月以1,269萬元購入，期內升值約52%。



●將軍澳東港城6座低層D室，實用面積524方呎，屬兩房間隔，有上車用家鍾情單位方正實用，加上樓價合預算，故以706萬元承接，實用呎價約13,473元。



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新界區



●映灣園1座低層F室兩房戶，享開揚山景，實用面積約470方呎。原業主開價620萬元放盤約1個月，最終議價後以590萬元成交，實用呎價約12,553元。新買家有感近日二手略見小陽春，憂慮農曆新年後入市會更貴，加上議價後業主願減價，故睇樓1次後，即日決定購入自用。



●屯門居屋兆邦苑高層8室，實用面積385方呎，放盤不足24小時，即獲區內買家於已補價自由市場以378萬元購入，實用呎價為9,818元。



●樓市氣氛回暖，粉嶺上車盤獲買家青睞。碧湖花園5座中層G室，實用面積400方呎，以兩房間隔，外望內園池景。單位原開價510萬元，剛以460萬元沽出，累積減幅近1成，實用呎價11,500元，低市價約6%。

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