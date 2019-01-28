新盤UPDATES：貨尾盤趕加推　歲晚鬥搶客

新春假期將至，發展商仍未減慢推盤攻勢。除了個別本月開售大盤繼續推出單位應市外，部分貨尾樓盤亦趕趁月底前落實加推大計搶客。



●逸瓏灣8次輪銷售錄近230票登記

信和置業(00083)旗下大埔逸瓏灣8，明日(1月29日)將會推出118伙進行次輪銷售，發展商今晚截止接受認購，共錄近230張入票，超額認購近1倍。該盤之前首輪銷售即日速沽近8成單位後，連日來仍續錄承接，今單日再沽3伙，其中3A座5樓C室，實用面積773方呎，成交價1,159.01萬元，呎價14,994元。項目累售181伙，套現逾14億元。



●尚悅‧嶺加推89伙價單 平均呎價逾1.66萬

據一手銷售資訊網資料，恒基地產(00012)的元朗尚悅‧嶺亦加推全新5號價單，提供89伙，價單平均呎價16,675元，呎價介乎14,803至19,610元，售價由337.4萬至617.6萬元，買家最多可享3%折扣優惠。發展商亦更新價單，其中8伙加價約2%，本周五起推售101伙。



●The Carmel推出45伙周五起標售

永泰地產(00369)位於屯門的The Carmel，再度發出新銷售安排，推出45伙於星期五(2月1日)起至2月底，每日以招標形式發售，當中包括洋房及分層單位。

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