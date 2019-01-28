華爾街重量級人物預告：未來股市每次調整「既急且深」

再有美國華爾街重量級人物響警！外電報道，阿根廷藉新興市場專家、摩根大通聯席總裁Daniel Pinto最新表示，金融市場在今年內仍要上演數次類似去年12月的大冧市，主因是經濟擴張周期已屆末段，以及市場結構轉變令股市更傾向突然大跌。



他說：「很多人都知道我們正處於經濟擴張期末段，相關風險正在過去數年形成。正因他們知道這情況，但交易時又沒有足夠流動性，故造成市場傾向過度反映某些因素，令你看到大幅度的波動，之後再調整至合理水平。這是我們不斷看到的。」



他解釋，面對目前經濟環境，傳統大戶必須持有更多現金及減少風險，令市場上的少數大戶增加了舞高弄低的機會，對沖基金會透過電腦程式放大波動，令每次調整都是「既急且深」。



他曾於去年5月警告，股市在未來1至2年仍有望做好(即2020年前)，惟之後大冧30至40%是無可避免！當時他提醒，雖然預期2019年經濟仍未陷衰退，要到2020年才有機會，但股市不會等到經濟周期完結才下跌，投資者要關注的是「流動性」，一旦資金枯竭，就會觸發大冧市。他提到，「被動投資」(即例如定時定候月供股票)在市場平靜的時候提供了大量流動性；同樣地，當投資者停止「被動投資」時，市場可以即時缺乏支持，這是相連的。



或許本地投資者不太認識Daniel Pinto，他的來頭絕不簡單，2014年僅「50出頭」就座上摩通企業及投資銀行部門主管之位，該部門的收入為「全球大行之中最多」；去年1月升職為聯席總裁，意味摩通「一哥」行政總裁若退位，他有機會接棒。

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