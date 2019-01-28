【去年今日】港股高位挫5900點　下行趨勢料未改

港股去年1月29日創下歷史新高，恒生指數盤中曾高見33,484點，可惜之後見頂回落，按周一恒指收報27,576點計算，過去一年累積下挫約5,907點，港股總市值累積蒸發逾5.97萬億元。綜合券商意見認為，儘管港股有望「升多浸」，惟向下趨勢未改，投資者適宜待大市尋底後再作部署。



美國政府暫時結束局部停擺，加上投資者憧憬美國聯儲局或提前結束縮減資產負債表，恒指周一開市上漲126點後，最多曾漲221點，高見27,790點。不過，滬深股市反覆回落，拖累恒指午後曾倒跌106點，收市微升7點。



國企指數同樣先高後低，最多曾漲118點，高見10,991點，午後曾經倒跌32點，收市微升8點，報10,882點。港股總成交941.65億元，沽空額128.23億元，沽空比率13.65%。



「股王」騰訊周一曾漲1.51%，高見349元，惟收市倒跌0.64%，報341.6元，較去年一月廿九日盤中歷史高位476.6元，累積回調28.33%。多隻強勢股同樣較去年高位顯著回落，手機設備股「孖寶」瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)分別較去年盤中高位顯著回落70.81%及56.23%，吉利汽車(00175)則累積回落逾54%。



訊匯證券行政總裁沈振盈認為，近期不少利好大市表現的消息已大部分反映，強調目前只是「熊市」的反彈浪，向下趨勢未改，建議投資者適宜待尋底後再作部署。



輝立資產管理基金經理李國璇表示，今年1月港股只是低位反彈，由於現時估值低，相信大市不會重演去年1月狂飆後即見頂大冧情況，尤其是聯儲局轉趨「鴿派」，美國企業業績又不太差，連同中國人民銀行「放水」，料農曆年後資金會有改善，有利中資股，恒指可望升多浸，上試28,000點，暫時不宜做淡。



不過，他認為投資者要留意臨近3月初中美貿易暫時「休戰」的死線，雙方未能「傾掂數」的憂慮或於2月底再度發酵，而香港上市公司業績期公布的成績表若不對辦，四、五月企業盈利預測可能面對下調風險。雖然美國3月料不加息，但6月加息機會高，故慎防第二季出現較大調整。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦表示，本周有中美貿易談判及美國議息等不明朗因素，故投資者傾向農曆新年假期前先行「食胡」，待假後才再作部署。然而，他傾向審慎樂觀，儘管市場已反映中美雙方或可達成若干協議，但市場憧憬美國可能提早停止縮表，而且近日港股成交增加，恒指或可望推升多數百點，上試27,800至28,000點，而27,000至27,260點則有支持。



他又稱，與去年不同，港股2017年狂飆近8,000點後，去年1月再漲多3,000點，但經過去年多月的調整後，港股現估值吸引，認為今年只是大型上落市。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/