咩玩法？去呢個年宵檔口買嘢　可以用Bitcoin找數...

電子化支付應用為大勢所趨，適逢新年將至，除了近年內地火爆、大家耳熟能詳的「電子紅包」之外，有香港金融科技服務商亦趁機在年宵搞搞新意思！



時富金融(00510)表示，今年將於銅鑼灣維園「擺檔」售賣豬年精品，如果市民在攤位內購買任何產品，用比特幣(Bitcoin)付款更可享半價優惠，兼有利是一封，仲有機會獲得比特幣回贈添...咁有新意，唔知大家又有無興趣因為咁，而試吓用Bitcoin呢？



講開又講，時富金融向來都積極推動金融科技，去年5月推出數字貨幣交易平台，主攻Y世代用戶，更推出零佣金作招徠，據報首日已錄得2萬登記。咁唔知過完新年後，時富金融又會否有新搞作呢呵？

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth