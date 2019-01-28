【真反彈？】樓市8大回暖現象重臨　四客爭住買尚悅

樓市乍旺，買家又再擔心會出現「遲買貴幾球」的情況，爭相於農曆新年前入市，令近日市場罕現搶盤及零議價等8大回暖迹象。元朗尚悅有兩房戶同時間獲至少四組客爭購，最後由年輕情侶客以530萬元成功購入；而葵涌新葵芳花園亦有買家大幅提高買樓預算70萬元入市。



中原張師國稱，近日上車盤最受追捧，其中，上述的尚悅2座中層J室，實用面積411方呎，開價550萬元放售。成交價較開價只低約20萬元，議幅僅約3.6%。



低價盤被消化，準買家亦要加大心目中的入市價位。該行許偉業稱，新葵芳花園B座中層3室，收租業主決定套現。他續指出，有買家睇樓後，最初以540萬元洽購，惟業主不為所動，睇樓客覺得市場轉旺，遂提高至610萬元買入，以實用面積408方呎計，呎價14,951元。原業主持貨逾27年，帳面獲利490.5萬元。



事實上，業主叫價轉趨進取，該行文家輝指，天水圍嘉湖山莊賞湖居2座高層G室三房戶，實用面積548方呎，原業主放盤一星期，一直不肯減價。文氏稱，租客料樓價易升難跌，決定上車，零議價下，以560萬元購得上址，呎價10,219元。據了解，該盤近三日連錄8宗買賣。



此外，部分優質單位樓價率先彈先。中原王淑儀指出，紅磡海逸豪園特色戶樓價破頂，一個23A座頂層連天台單位，實用面積516方呎，享全煙花海景，去年以1,480萬元放盤，最近減至1,330萬元售出，呎價達25,775元，做價及呎價同創屋苑兩房戶新高。



而美聯梁文楓亦透露，青衣盈翠半島11座中層G室望維港海景單單位，實用面積533方呎，減25萬元後，仍以925萬元售出，屬兩房戶近月新高價。呎價17,355元。本月屋苑暫錄7宗買賣，而上月成交量只得1宗。



另消息稱，鴨脷洲海怡半島再錄呎價逾2萬元買賣，屬近數月首見。該單位為15座高層實用面積882方呎單位，成交價達1,788萬元。



香港理工大學建築及房地產學系教授許智文認為，近期新盤開價克制，加上二手業主叫價未如去年旺市強硬，不少買家都趁入市，令樓市買賣氣氛好轉。他預期，新年假期會令市場交投暫時叫停，而樓價短期內將會靠穩，其後將視乎中美貿易戰談判結果，若有好消息樓價有機會進一步反彈。

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