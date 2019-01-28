夜市UPDATES：美企績差道指挫400點　港夜期插百五

大公司業績走樣，抵銷美國政府重開的利好因素，美股道指跌近400點至24,346點；卡特彼勒(Caterpillar)跌8.1%，領跌道指。標指報2,632點，跌32點；納指報7,047點，跌117點。



港股期指夜市同向下，目前報27,413點，跌144點，低水164點。



晶片股英偉達(NVIDIA)跌幅擴大至挫17%。其他美國晶片股集體下跌，AMD跌逾7%，美光科技、安森美半導體、西部數據均跌逾4%。科技股受累，亞馬遜及蘋果公司跌逾2%；Facebook跌1%。



特朗普簽署臨時支出法案，但他強調，如果國會不能給我們一個公平的交易，政府將在2月15日再度關門。



本周將有四分之一的標指成分股、近一半的道指公司公布業績，其中最令市場關注的就是蘋果公司、亞馬遜和微軟。



除企業業績外，美聯儲1月決議、脫歐B計劃投票之外，市場還將迎來非農就業報告。



市場憧憬美聯儲提前結束量化緊縮政策，認為美聯儲將不會在此次決議中加息，因此本周政策會議可能將重點討論債券投資組合的計劃。



英國脫歐仍是歐洲最大風險事件，歐盟副談判員稱，英國首相文翠珊在議會失敗的是壓倒性的。英鎊兌美元跌幅擴大至0.4%，暫報1.3145。



文翠珊發言人則稱，不管歐盟如何，英國議會將對脫歐進行有意義的投票。歐股跌幅擴大，英股挫0.92%；法股跌0.76%；德股跌0.55%。



【22:30】部分美企業績失色，美股開市早段受壓，道指挫326點，至24,410點；納指跌96點，至7,068點；標指跌26點，至2,638點。



重型機械生產商卡特彼勒(Caterpillar)去年第4季每股賺2.55美元，差過預期的2.99美元，失準幅度15%，創2009年末季以來最大，拖累股價早段急挫7.56%，至126.51美元



半導體公司Nvidia將去年第4季收入預測由27億美元下調至22億美元，部分原因是宏觀經濟環境惡化，特別是中國，令遊戲的圖像處理器需求下降，股價早段挫14.75%，至136.52美元。



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