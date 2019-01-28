最準iPhone專家郭明錤：Apple股價下跌風險料有限

外國傳媒報道，被喻為「最強蘋果分析師」、天風證券的郭明錤發報告指，目前蘋果公司(Apple Inc.)及iPhone供應商的股價下跌風險已有限，因估計Apple的業績將勝預期。



該公司將於香港時間周三(1月30日)凌晨5時後公布業績。



他預計，iPhone銷售的最壞時刻將過去，雖然蘋果公司未來數季iPhone付運量仍會錄得按年下跌，但出現嚴重大跌的壓力已減輕。今年第一季相關付運量將介乎3,600萬及3,800萬部，主要受累於中國需求遜預期。不過，由於蘋果公司業績將不再披露iPhone銷量，故市場人士不能取得實際數字。



他又估計，如果蘋果公司繼續推出「舊機換新機」計劃，以及中美貿易戰沒有惡化，今年下半年iPhone付運量將按年持平。

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