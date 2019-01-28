特朗普任性後果！美官方料停擺令經濟損失110億美元

外國傳媒報道，美國國會預算辦公室(Congressional Budget Office)最新估計，今次美國政府局部關門已令經濟損失110億美元，料當中的30億美元將影響去年第4季經濟增長0.1個百分點；另外80億美元將影響今年首季經濟增長0.2個百分點。



當局又估計，雖然絕大部分影響將在政府重開後得到補償，但當中的30億美元經濟活動將是永久損失，又提到企業因這次事件令投資延遲及減慢招聘，一旦政治僵局持續，影響將更為顯著。



當局預計，美國今年經濟增長2.3%，較2018年的3.1%放緩，主因是減稅效力消退。

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