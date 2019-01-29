古勝：美元轉弱　捧受惠股

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股已連升四個星期，周一明顯見到再上動力唔多夠，恒指最終僅升7點，收報27,576點，國指則升8點報10,882點，主板成交增至939億元。相信係同農曆新年日漸臨近下，部分投資者開始先行食胡有關。



從基本面睇，環球投資市場短期變數仍多，好似美國總統「侵侵」雖然已簽署臨時撥款法案，聯邦政府暫時恢復運作，惟事實上又只係用「拖字訣」。



另外，市場上周已開始憧憬中美雙方更高級別官員會面，事關貿易戰談判的進展如何，對未來投資氣氛起到極關鍵作用。至於聯儲局議息，就算暫時見唔到有加息可能(其實上半年隨時唔加)，但主席鮑威爾於新聞發布會上會唔會出口術，又係一個變數。故此，在上述眾多不明朗因素影響下，好淡雙方暫時休戰，其實都好正常。



如果唔理上述變數，轉睇恒指牛熊街貨分布同人民幣走向，反而另有睇法。先講牛熊證街貨，上周大戶推升恒指到27,500點水平，已殺盡幾浸恒熊重貨區。原以為淡友大幅損手後，農曆新年前可能放軟手腳，豈料最新資料顯示淡友又再重新部署，且將新重貨區移高幾百點，幾乎一直疊到去28,100點水平。



雖然無話重貨區喺邊大戶就一定會趕盡殺絕，但所謂前車可鑑，加埋技術走勢都係配合恒指推上去多，所以就算唔買，暫時都唔係一個好時機去做淡！



投資部署方面，年內炒作美元轉弱的趨勢延續，市場認為中美貿易摩擦對美國經濟之打擊開始浮現。年內美國加息速度或比預期更慢，美匯指數周一跌到落95.7水平，離岸及在岸人民幣匯價分別漲至6.74及6.73水平。



故此，市場繼續對中資股作重估，金融板塊如內銀及內險當然最直接受惠，其中後者更同時受惠於A股回升及人仔轉穩兩大因素，近期見最難炒的中國人壽(02628)係威係勢，就知道今轉板塊炒作時間應該唔短，繼續逢低吸納，仍有一定值博率。



另外，受惠人仔轉強的行業，還有古勝早前已叫看官不妨順勢追入的中資航空股。押注理由繼續係人仔收入來源，相對「值錢」咗，而背負的美元債務又相對「輕咗」，加上農曆新年出外旅遊旺季，唔係坐高鐵就係坐飛機，相信客運量有一定提升。



至於三隻中資航空股，東方航空(00670)、中國國航(00753)及南方航空(01055)應該點揀？如果純睇走勢，以東航最落後，加上國航及南航股價均已升至中期阻力位附近，所以睇落以東航較值博，首站目標5.2元，跌穿4.6元止蝕。



另外，受惠於美元轉弱，商品市場都持續有起色。金價近期愈升愈有，上周突破1,300美元關口後，周一仍能守穩其上。招金礦業(01818)周一裂口高開高收，睇勢頭仲有得去，短期挑戰前高位阻力8.35元機會唔細，不妨先落第一注，若破位，再睇情況加唔加注，跌穿10天線7.5元止蝕，目標8.5元。

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