林嘉麒：貿談進展左右後市

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，上周末中證監宣布，由易會滿接任主席一職，而劉士余出任中華全國供銷合作總社黨組副書記。周一投資市場有憧憬，滬綜指周一曾一度升至2,630點，即去年12月中的水平，惟及後升幅全報銷，且倒跌收市，反映該水平有初步阻力。



先留意，滬綜指周一曾輕微升穿去年12月14日高位，而該日的陰燭是確認了指數當時向淡的指標。事實上，滬綜指及後回落至今年初最低位2,441點，因此周一見阻力是非常合理。不過，先升後回的情況也並未需要過早擔心，周一收市位仍處於上周五的低位和12月14日的收市價以上，而且守於10天線，就算要短線看淡滬綜指，該三個水平先要失守，才會繼續出現調整。



現時大市仍在反彈階段，每逢市場出現好消息，部分投資者也會選擇短線先行獲利。加上內地春節假期將至，大戶於現水平加倉高追意欲不會太高。況且中美貿易第二輪磋商於本周進行，儘管整體上進展順利，投資者會謹慎觀望，當貿易緊張進一步降溫，投資市場資金便會甦醒進場，形成下一輪升浪。



或者大部分投資者會認為，3月1日前中美會談順利就雨過天晴，但我認為中美貿易問題複雜，並不會在限期前得到完美解決。當日能做到的，或會是美方暫時不對中國商品進行原定的第二輪關稅，或再以延後、暫緩等字眼。



在首次談判後，雙方未就會談發表聯合協議，有的只是美國總統特朗普的個人片面感覺，估計美方要求的不是純粹中方加大進口貿易金額，而是伺機向中方在人民幣、科技技術轉移等問題上施壓。因此，早前美國商務部部長羅斯表示，現階段距離達成協議還遠，我相信是真有其事。



不過，中美雙方就事件上尋求達成協議的態度表現積極。中國方面，正面對經濟下行壓力情況下，連番出招救經濟，面對貿易問題，是不可以再有差錯的。美國方面，經濟數據上暫時未見太壞，惟資本市場去年已用錢作出投票，當12月中美領導於G20會議達成初步協議後，美股隨即上升，箇中原因明顯。



故此，筆者相信現時股市未完全反映貿易問題上可得到解決的情況，相信未來出現有關利好消息(當然包括負面消息)時，股市會繼續受到刺激。雖然周一恒指先高後回，惟短期10天線支持力大，在未失守的情況下，指數仍會繼續挑戰28,000點或以上水平。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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