陳蓓敏：基建帶動需求　海螺水泥值博

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，美國聯邦政府破紀錄的停擺終於暫時結束，無論結束原因如何，也只是美國政府或特朗普在政治上的部署，因為自知無限期停擺一定損耗美國經濟，並不划算。華爾街股市反反覆覆爬升，也正好暗示投資者已洞悉先機。周內聯儲局議息，料按兵不動，而中美會談將見戲肉。



農曆新年臨近，內地地方兩會陸續召開，除了工作報告，更制訂未來工作藍圖，配合中央政策。上海市和廣東省皆是經濟重點，其會議目標皆有指導性參考作用。人民幣呈強，周一更升至逾半年高位，高見6.7228。



周一恒指高見27,790點後回軟，大部分時間於27,500點水平徘徊，形態仍偏強。周三是期指結算，熊證密集重貨區處於27,600至28,100點，會否上演屠熊記？主要視乎中美談判結果。



個股方面，海螺水泥(00914)發盈喜，預料2018年淨利潤按年升八成以上，受惠於供給則結構性改革，水泥供求改善，產品銷售價格穩定做好。集團去年首三季淨利潤已增長逾一倍，倘若第4季稍稍放緩，亦屬合理。



廣東政協會議正在廣州舉行，重點主題為大灣區未來發展，除了落墨於基建、金融建設外，更努力打造「國際科技創新中心」。未來在大灣區基建發展下，廣東省省長已提及全年重點投資為6,500億元人民幣。現價估值吸引，建議候低吸納，目標價45元，止蝕38.4元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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