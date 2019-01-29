陳政深：葉氏化工不妨長線收集

艾德證券期貨聯席董事陳政深在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股暫時企穩27,500點，近日所見，投資者正尋求股價尚未抽高的股份，惟樂觀之餘，資金仍相對審慎，基本因素於選股而言仍是重要依歸。



葉氏化工(00408)為老牌工業股，單位數市盈率及逾6厘的息率，一向能吸引不少長線資金進駐。公司本身從事溶劑、塗料等化工品，在去年上半年度，主要業務溶劑的營業額及盈利均有所上升，惟受累於原材料價格上升因素未能完全轉嫁客戶，塗料業務的收入儘管增長逾兩成三，卻仍要轉盈為虧。



面對此情況，公司亦部署轉型。公司去年已斥資2,152萬元人民幣入股內地汽車保養品牌大嘜養車27.8%股權，近日再斥3,000萬元人民幣將持股比例增加至39%。擁有汽車的人士應知道，保養對汽車而言必不可少，定期更換機油更是必須動作。



葉氏化工的管理層預料，今年底大嘜養車的門店數目將增至200家，這可望為公司的潤滑油業務提供不俗的分銷網絡，亦有助品牌發展。



當然，五千多萬元的投資，對13.8億元市值的葉氏化工而言仍屬小數目，但屬家族第二代的葉鈞在去年獲委任為副行政總裁，明顯是公司的接班部署，亦可為市場提供可予憧憬的故事。公司本身亦有堅實業務作後盾，具一定長線收集價值。對此類股份，投資者可慢慢收集，目前其股價正屆近年低位，值博率甚高，止蝕參考可訂於2元。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

