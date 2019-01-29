中國銀河國際：產品價高企　寶鈦盈利穩增

中國銀河國際研究部在東方產經「專家點評」專欄中表示，寶鈦股份(600456.SH)預計，2018年度淨利潤介乎1.5億至1.7億元(人民幣‧下同)，按年增長598至691%，扣除非核心業務，集團歸屬母公司淨利潤達到1.3億至1.5億元，增長14.55至16.64倍。期內，受惠於軍工現代化加速，公司的軍品銷量提升，藉着軍品價格及毛利水平的優勢，軍品佔比的提高，將顯著提升盈利能力。



民用品方面，隨着能源價格及能源類固定資產投資的高速提升，石化管道類鈦材的需求增長速度較快，加上陝西寶雞環保去除落後產能的影響，海綿鈦價格高企，支持民用鈦價格和毛利上升。海綿鈦價格每噸漲至6.8萬元，按年上升21.43%，鈦板市場價格自2018年起上漲16%至每噸11萬元。



作為內地鈦材生產的龍頭，寶鈦2017年鈦材銷量為9,265噸，2018年上半年為5,797噸，若全年生產與現時生產進度相同，今年全年的銷量將達到1.16億噸，按年增長24.7%。在鈦材漲價與公司銷量增長拉動下，盈利能力將大幅增長。



隨着航空業重大發展，新一代軍用機和國產發動機的批量化列裝將會支持鈦材需求逐步增長，加上民用航空飛機C919國產化率的逐步提升，航空用鈦材仍是未來高端鈦材需求的主要來源，有望保持20%以上的行業需求增長。寶鈦是中航工業的資深鈦材供應商，作為行業龍頭，產能規模和技術研發面的優勢顯著，或將享受到行業快速發展的好處。



另外，民用鈦材尤其是石油化工管道的投資增速，將會顯著帶動高附加值鈦管的需求。公司於去年完成了對法力諾焊管公司的收購，進一步增強鈦管深加工及供給能力，公司在軍民品鈦材的龍頭地位，以及民品鈦管的戰略布局出現比較優勢，增強了盈利能力，充分享受行業景氣所帶來的好處。

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