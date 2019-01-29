中信銀行(國際)：紐元未彈完　或試0.6969

中信銀行(國際)在東方產經「專家點評」專欄表示，中國上周公布2018年全年GDP增速為6.6%，為28年新低，且國際貨幣基金組織(IMF)調低今明兩年全球經濟增長預測，投資者對全球經濟增長的疑慮削弱了市場風險偏好，美元作為避險貨幣因而受益。



上周五美國總統特朗普稱已和國會達成一項協議，讓政府重開到2月15日。其後特朗普表示他堅持建造美墨邊境圍牆，警告如果要求未能達到，不排除美國聯邦政府會再次局部停擺，拖累美匯指數跌至95.798。



新西蘭於上周三公布去年第4季消費者物價指數(CPI)環比上升0.1%，高於市場預期。新西蘭央行偏愛的一個衡量非貿易品的通脹指標，在該季度意外勁升0.7%，按年加速至2.7%，創下2014年中以來最快。數據令市場憧憬新西蘭央行減息的機會降低，引發投機客急忙回補紐元兌美元的短倉，紐元兌美元升至0.6850水平，一周升幅達1.4%。



本周市場關注聯儲局議息會議，以及中美舉行高級別貿易磋商。由於美國政府部分關門已經35天，聯儲局將無法在1月會議期間對美國經濟進行充分評估，故預計聯儲局今次不會加息。同時，市場期望中美兩國在貿易紛爭於會議後會取得成果，利好投資氣氛。若紐元兌美元升穿為0.6880的阻力位，有機會上試去年12月4日高位0.6969。

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