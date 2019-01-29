龔成：你想好玩咁輸定好悶咁贏？

財經作者龔成在東方產經「專家點評」專欄表示，財經作者龔成在東方產經「專家點評」專欄表示，在投資前你要明白投資的真正目的，投資並不是為了尋求刺激、獲得滿足感、消磨時間、炫耀學識，因為投資的最終目的只有一個，就是賺錢。



有些人頗為得閒，很喜歡用投資來打發時間，或與朋友們聯誼一番。在此忠告一句，若以消閒、玩樂輕視的心態看待投資，結果將會是付出玩樂以外的代價的。我並非說投資要提心吊膽，我只是想說，當你不夠認真，不視投資有危險的時候，往往就是最危險的時候。



另外，有些人不斷在投資市場上尋求刺激，緊貼每分秒，瘋狂炒賣，覺得好好玩。我自己亦曾在十年前試過，的確好好玩，但後來我明白，我投資的目的不是玩，是為了賺錢。若真的那麼想追求刺激，不如直接去玩過山車。



此外，不知為何，在市場上總有一些人很喜歡炫耀知識表現自己，他們愛投資一些複雜的投資工具，他們愛高談闊論「高深」的東西，好似別人愈是不明白，就愈顯得他們「高人一等」。但同之所講的一樣，我們投資的目的只有一個，只為賺錢，而太複雜的工具可能適得其反，令自己更加混亂。



其實投資是一個有紀律、有系統、理性、要花長時間而未必有趣的過程，雖然做到的人少之又少，但這卻是投資致勝之道。



我過往做了銀行及證券行共10年，見證了大量散戶的賺蝕紀錄，發現短炒的、常睇股價、玩高深工具的，都是輸得最多的一群！



至於賺錢的，反而是買入後，長線投資，慢慢等收成。



如果你有研究過全球最賺錢的投資人，都是用有紀律、有系統的方法，買入優質股持有，慢慢增值，成就巨大財富。

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