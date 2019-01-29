【名家筆陣】黃紹基：開放數據宜先了解需求

香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長黃紹基在東方產經專欄「名家筆陣」中表示，每屆財政預算案公布前，各界都會表達對預算案的期望。會計界跟政府計數後，估計今個財政年度續有盈餘，但不建議政府派錢。作為零售界一員，是認同會計界觀點。



儘管派錢被普遍認為可刺激消費，零售行業會受惠，但這卻有如曇花一現，難以帶來延續性的經濟促動，倒不如就市場發展需要提供更多支援。



政府公布今年將開放逾650個新數據集，就是一項不需耗用龐大政府財政，但廣大行業都能受惠的支援措施。因善用數據進行分析，是今日釐定發展方向的有效方法之一，若政府能進一步擴大搜集市場數據，包括範圍與內容，並提供分析支援，相信更能有助企業，尤其中小微企，因應市場的挑戰進行轉型。



大型連鎖商向來有就本身店舖的銷售進行分析，然後決定不同區域出售的商品內容，所以會出現同一集團的店內出售不一樣的商品。不過，這些數據，自然是內部參考，坊間的小微企以至個人就只能網上搜尋，若未能盡早取得資料和進行分析，在挑戰與競爭加劇的今天，機遇隨時會擦身而過。



今年全球經濟放緩已是不爭事實，尤其內地去年經濟增長錄得28年最低的6.6%，加上中美貿易摩擦預期常規化、人民幣貶值、內地消費力放緩等預測，一直擔任內地商品轉口港和長期依靠內地遊客消費的香港，今年經濟不容樂觀。



轉口貿易一環，特區政府自貿戰開始已提供不少支援措施；然而，對於面向本地市場的產業，關注和支援顯然不足。



雖說不應由政府告訴商界去做甚麼，但政府支援不等於干預，而且支援應具前瞻性。在知己知彼才能得勝的遊戲規則下，商界自然會去了解國際同業的動靜。不過，其他國家和地區，尤其類似經濟模式的地區的政府，所提供的支援方向更是反映未來的競爭方向，特區政府即使未能參考和提供類似的支援，提供有關資訊也有用，而搜集這些資訊，政府更是責無旁貸。



其次，當論及本地消費市場時，很容易會局限在本地人口才700多萬的市場規模，而忽略過去十多年以高雙位數增長的遊客，如截至去年11月，訪港遊客已超過5,800萬人次。隨着粵港澳大灣區的逐步融合，這市場規模已經超過9,000萬。要搜集這個市場的數據，也需要政府力量才能進行。



然而，政府統計處提供的數據一直以來都是宏觀統計，發布數據的方式也數十年不變，較為單一化。例如要了解零售業就業人口和零售業對香港的經濟貢獻，就要翻查《綜合住戶統計調查》，但只按抽樣零售企業提供的資料去統計，而其上中游部分的倉儲、批發等就不計算在其中。如果沒有統計分析專業隊伍，要不就邀請大學或學者進行研究分析，或靠大集團、金融機構、經貿組織或貿易推廣機構的分析，很容易以偏概全。



大數據分析應用愈趨普及，隨着大灣區帶來的大市場，香港商界需要更多數據和分析去釐定市場策略。因此，對大灣區9市2特區的經濟數字，如人均收入、就業、教育、消費和通脹等分析資料需求更大。特區政府在開放數據的同時，更有必要了解市場需求，從而探討增加或修訂搜集和發放數據的方式和內容。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/









