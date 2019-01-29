東方日報B2：港上月進出口驚現雙跌

中美貿易戰陰霾進一步顯現，去年12月香港整體進出口表現均遠遜預期。政府統計處公布，香港去年12月整體出口貨值跌5.8%，進口貨值更跌7%，分別為2016年3月及2月以後最差的月份，當中月內出口往內地顯著下跌8.7%。經濟師普遍認為，今年首季出口及經濟前景不容樂觀。



繼去年11月錄近兩年來出口首次轉跌後，政府統計處指，去年12月香港整體出口及進口貨值分別為3,399.38億元及3,911.87億元，不單止年內連跌兩個月，更是近3年來最大的單月跌幅。與此同時，該月錄得有形貿易逆差為512.49億元。



香港付貨人協會主席林宣武對出口貨值挫5.8%感到意外，估計未來香港出口會繼續下跌，但卻沒有預測未來跌幅。



以全年計，2018年整體出口貨值按年升7.3%，進口貨值亦升8.4%，有形貿易逆差錄得5,633億元。政府發言人表示，隨環球經濟增長放慢，美國與內地貿易摩擦對多個亞洲經濟體出口的影響加劇，出口貨值於12月的按年跌幅擴大。由於環球經濟增長減慢，加上美國與內地貿易關係的不確定性，短期商品貿易的前景充滿挑戰。



光銀國際資本董事總經理林樵基認為，在去年10至11月提前出貨的影響下，12月出口較預期中放慢，進一步反映貿戰的負面影響，尤其是香港作為轉口港的角色，出口前景挑戰更大。



他續說，貿易是經濟支柱之一，在中美貿戰尚未明朗、內地經濟放緩下，加上去年基數相對高，對今年上半年經濟前景不太樂觀，料下半年才有望有所改善。



香港貿發局研究副總監黃醒彪估計，今年整體出口增長將會比往年放慢，大概只有5%左右。而首季亦會繼續放慢。他對中美談判抱樂觀態度，希望雙方盡快有好結果。



上海商業銀行研究部主管林俊泓則解釋，去年底中美貿易情況不明朗，市場擔心美國對中國進口貨品關稅或將進一步增加，引致提前出貨的現象，加上歐洲及日本經濟放緩，多個負面因素拖累香港出口表現，不過他預期今年首季的出口數據並不太悲觀，尤其是目前中美之間談判進展良好，若兩國最終達成協議，首季出口有望錄單位數升幅，反之則錄明顯跌幅。



展望全年，他續稱，主要仍要視乎中美貿易談判的結果，雖然內地經濟放緩，惟GDP增速仍有望升6%，不過另一方面則要面對歐洲經濟增長、甚至出現衰退，對香港出口或有所影響，該行維持今年香港出口將升3%的預測。



數據亦顯示，按主要出口目的地計，該月香港輸往內地的出口貨值為1,778.84億元，按年大跌8.7%，而美國則微跌0.7%至293.06億元。至於整體輸往亞洲的出口貨值下跌7.8%。其中，印度大跌35.9%，越南亦跌15.7%，而日本則跌3.6%。

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