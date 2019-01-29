鄔必偉：中國經濟有望勝去年

富途證券國際(香港)鄔必偉在東方產經「名家筆陣」專欄表示，上周國家統計局公布數據顯示，中國2018年GDP按年增長6.6%，而在去年初政府工作報告內提出的增長目標是6.5%，應該說整體完成了目標。坦白講，在2018年中美貿易戰這個大背景下，能完成年初制訂的目標實屬不易。



不過，從分季度數據看，四個季度都是增速持續下降的，而第四季GDP的增速降到6.4%，創了近十年的新低。在消費、投資、出口這三大引擎當中，分別都是增速出現了放緩的現象。



從消費來說，數據顯示，去年1至12月，社會消費品零售總額380,987億元(人民幣．下同)，比2017年增長9%，增速相比於2017年下滑1.2個百分點。不過，從數據上看，去年全國網上零售額90,065億元，按年增長23.9%。其中，實物商品網上零售額70,198億元，增長25.4%，佔社會消費品零售總額的比重為18.4%。說明現在網上購物已經成為拉動消費的主力，這是非常可喜的。



在固定資產投資方面，去年1至12月，全國固定資產投資(不含農戶)635,636億元，按年增長5.9%，增速比上年同期回落1.3個百分點。



在外貿方面，中國全年貨物進出口總額305,050億元，增長9.7%；貿易總量首次超過30萬億元，創歷史新高，其中對歐盟、美國和東盟進出口分別增長7.9%、5.7%和11.2%。全年規模以上工業企業實現出口交貨值123,932億元，增長8.5%。



所以，總體來說，去年雖然面臨內部經濟結構調整和放緩，外部中美貿易戰的負面影響，但中國經濟整體的內生能力還是比較強。而且，他們看到政府在2008年之後，也有了一套比較成熟的應對危機的方法，那就是大規模釋放流動性，通過定向刺激基建來保持經濟增速。同時，由於中美貿易戰，使得很多企業提前在加稅之前完成出口，這也是導致外貿數據創新高的重要原因。



他覺得，最大的亮點就是中國的消費，特別是網上消費的崛起，這是有很強的後勁的，因為在外部條件相對惡劣的情況下，我認為拉動中國經濟持續向前的就是消費和創新這兩項，而投資只能是權宜之計。



目前看，中國的消費情況並沒有因為經濟的下滑而萎縮，而創新能力也在蓬勃發展，因此，對於2019年，他的展望是會好過去年的。



(作者為註冊持牌人士)

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