歐股收市下跌　Ocado漲逾2%

歐洲股市收市受壓。英國富時100指數收報6,747點，跌62點或0.91%；法國CAC指數收報4,888點，跌37點或0.76%；德國DAX指數收報11,210點，跌71點或0.63%。



個股方面，英國超市Tesco計劃裁員數千個職位，並以自動售貨機取代。Tesco股價全日跌1.73%。



有報道指，馬莎百貨考慮收購網上購物平台Ocado的實體分銷中心。馬莎百貨收市靠穩升0.1%；Ocado則上漲逾2%。



藥品公司MorphoSys全日急跌7.71%，有報道指該公司旗下美國部分商標被當地法院判定無效。

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

