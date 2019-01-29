美股收市：道指跌逾200點　Nvidia下瀉近14%

大型美企業績失色，抵銷美國政府重開的利好因素，美股周一下挫。道指低開低走，盤中最多跌413點，收報24,528點，跌208點或0.84%；標指收報2,643點，跌20點或0.79%；納指收報7,085點，跌79點或1.11%。



半導體公司Nvidia將去年第4季收入預測由27億美元下調至22億美元，部分原因是宏觀經濟環境惡化，特別是中國，令遊戲的圖像處理器需求下降，股價全日急跌13.82%。



其他美國晶片股集體下跌，AMD跌近8%；美光科技、安森美半導體均跌逾2%。科技股受累，亞馬遜及蘋果公司分別跌1.96%和0.93%；Facebook跌逾1%。



重型機械生產商卡特彼勒(Caterpillar)去年第4季每股賺2.55美元，差過預期的2.99美元，失準幅度15%，創2009年末季以來最大，拖累股價下瀉9.13%，收報124.37美元。



市場關注本周中美貿易會談。美國白宮及財長姆紐欽周一宣布，總統特朗普周四將與中國副總理劉鶴會面，討論兩國貿易問題。



中美代表周三至周四將於華盛頓就貿易戰談判，為數30人的中方代表團由劉鶴率領，將與美國討論中方購買美國大豆的數量、北京補貼國企等議題。中國商務部副部長王受文、財政部副部長廖岷、人民銀行行長易綱周一已抵美為會談做準備。



另據報，美方代表團將由美國貿易代表萊特希澤主持，至於「強硬鷹派代表」、白宮國家貿易委員會主任納瓦羅亦將參與會談。

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