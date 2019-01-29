【市前重點睇】道指收跌208點　油價大跌3%

●美匯指數續反覆企95.7水平，港匯企7.846，離岸人民幣(CNH)回順至6.75，圓匯升至109.2，歐元升至1.143，英鎊回至1.31。金價見1,305美元。油價大跌約3%，布油跌穿60美元，紐油挫至52.0美元水平。道指期貨偏軟。



●美國周一(28日)正式向加拿大尋求引渡及刑事起訴華為首席財務官孟晚舟及兩間子公司共23項控罪，包括指控華為涉及銀行詐騙、密謀竊取美國電訊商T-Mobile的商業機密等。



●特朗普政府確認，中美官員將於1月30日在華盛頓開始為期兩天的貿易談判，雙方將討論中國經濟的結構性變化以及中國購買更多美國商品的承諾。



-據悉美國駐世貿組織大使稱，WTO調查對華關稅「毫無意義」，因為中國已經進行報復。



●道指收報24,528點，跌208點；標指收報2,643點，跌20點；納指收報7,085點，跌79點。 https://bit.ly/2S7VLpn

-英偉達將營收指引下調逾18%，股價跌近14%。

-卡特彼勒4季度盈利與市場預期差距為10年來最大，股價跌超9%。

-華爾街重量級人物預告：未來股市每次調整「既急且深」。 https://bit.ly/2MAUSjX



●港股ADR指數收報27,482點，跌93點。 https://bit.ly/2S7A9td



●美國10年期國債孳息率跌1.45個點子，報2.744厘。



●美國國會預算辦公室最新估計，今次美國政府局部關門已令經濟損失110億美元，料當中的30億美元將影響去年第4季經濟增長0.1個百分點；另外80億美元將影響今年首季經濟增長0.2個百分點。 https://bit.ly/2RTyvvH



-白宮經濟顧問庫德洛堅稱，經濟仍「非常強勁」，而且有望實現3%的增長。



●紐約期油收報每桶51.99美元，跌1.7美元或3.17%；布蘭特期油收報每桶59.93美元，跌1.71美元或2.77%。 https://bit.ly/2GbrdMK

-沙特阿拉伯承諾在2月份進行更大幅度減產，6個月時間裡產量都將「遠低於」石油輸出國組織(OPEC)減產協議規定的產量限額，以確保今年供應低於需求。



●美國宣布對委內瑞拉國家石油公司PDVSA實施制裁。



●紐約期金收報每安士1,303.1美元，升5美元或0.4%，創約7個月收市新高。 https://bit.ly/2Rnr3DY



●英國富時100指數收報6,747點，跌62點或0.91%；法國CAC指數收報4,888點，跌37點或0.76%；德國DAX指數收報11,210點，跌71點或0.63%。 https://bit.ly/2WpTCEy

-英周內再表決脫歐B計劃，鎊匯勢波動。 https://bit.ly/2G6Ns6A



-歐洲央行行長德拉吉將經濟不景氣歸咎貿易局勢和全球不確定性，又指雖然歐元區經濟看起來比預期的差，但尚不至於加大貨幣政策刺激力度。



●全球經貿戰：Apple供應商擬加速遷出中國。 https://bit.ly/2Sbtyh9



●中國債市對外開放進程再向前邁大步；標準普爾周一獲批進入中國信用評級市場，成為首家將在銀行間債市開展評級業務的境外評級機構。



●銀保監鼓勵保險資金增持上市公司股票。 https://bit.ly/2DEGuEd



●12月香港整體出口按年跌5.8%，差於預期。 https://bit.ly/2UmIrLd



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