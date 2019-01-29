同特朗普唱反調　美國會預算辦公室認為貿易戰拖累美國經濟

外電報道，根據美國國會預算辦公室(CBO)周一發布最新預測，美國的貿易壁壘將損害而不是幫助美國經濟；預測基於目前已生效的貿易壁壘，假設對部分中國商品的關稅在3月份不會從10%提高至25%。



報告表示，對鋼鋁和一些中國商品加徵關稅，將使美國實際GDP在2029年之前平均減少約0.1%，並加劇「投資者的不確定感，這可能進一步削弱美國經濟產值。」



CBO並估計，新的關稅將推高通脹，在2022年之前導致PCE通脹增加0.1%，私人投資價格提高0.5%。研究指出，到2022年，貿易政策的變化將使實際消費減少0.1%，實際私人投資減少0.3%；「關稅帶來的價格上漲將減少消費者支出，並減少投資」。



研究人員補充，由於一些企業將生產從國外轉移到美國，關稅的負面影響可能會隨着時間的推移而抵消。



另外，CBO預測，在截至9月底的12個月中，美國預算赤字將從去年的7,790億美元擴大至8,970億美元；美國預算赤字將在2022財年達到1萬億美元，這比4月的預測遲了兩年。



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