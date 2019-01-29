亞洲股市：日股跌逾百點　日立建機挫4%

企業業績遜色，美股收跌；亞洲股市跟跌。日本日經225指數早段跌111點或0.54%，報20,537點。



板塊方面，資訊技術股跌1.8%，能源股跌1.5%。個股方面，日立建機挫4%，TDK及太陽誘電跌2至3%，日產汽車跌0.6%。



從事汽車及工程機械動力傳動系統的Exedy下調全年營業利潤目標16%，股價下挫4%。



輪胎製造廠Bridgestone(普利司通)跌1.2%。摩根大通將其評級由「中性」下調至「減持」。



銷售醫藥、化妝品及家庭產品等的Kusuri no Aoki(青木控股醫藥)1月同店銷售按年增6.5%；股價升0.5%。



Kirin(麒麟)大瓶裝飲料將加價，股價升0.8%。



韓國首爾綜合指數跌6點或0.32%，報2,170點。斗山工程機械跌4%，大宇造船跌逾2%，三星電子跌0.1%。



澳股假後復市，澳洲悉尼普通股指數跌36點或0.62%，報5,934點。板塊方面，金融及醫療保健股齊跌逾1.5%，能源股跌1%。個股中，梅恩製藥、Energy World及Titan Minerals跌3至4%。

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