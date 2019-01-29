中國經濟︰私募消息指部分企業由海外上市轉戰科創板

內媒引述北京PE機構消息稱，部分被投企業2018年下半年就已經開始搭VIE架構，準備登陸那斯達克或者港交所，科創板即將出世後，這部分企業減緩了VIE架構推進。



上周中央全面深化改革委員會第6次會議通過《在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制總體實施方案》、《關於在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制的實施意見》，要求增強資本市場對科技創新企業的包容性，着力支持關鍵核心技術創新；穩步試點註冊制。



另外，媒體消息稱，中國將繼續加快推進國家重點實驗室建設，打造航母級科技創新平台。2019年中國重點實驗室將重點圍繞網絡信息、能源、海洋、物質科學、空天、人口與健康等重大創新領域。



截至2018年底，中國國家重點實驗室共有501個。





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